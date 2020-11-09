09.11.2020, Киев, Игорь Петров
 
беспредел, Кризис, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Украинцев с тяжёлыми формами ковида свезут умирать на стадионы


Создание резервного коечного фонда для больных коронавирусом на базе стадионов и других учреждений Украины ведется неэффективно, поскольку при этом не обеспечивается наличие оборудования для поддержания больных со среднетяжелой формой болезни.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Сергей Кравченко, ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На данный момент коечный фонд у нас составляет 270 720 коек. Это то, что есть в распоряжении Минздрава. В Минздраве говорят о том, что 52 тыс коек были перепрофилированы под коронавирус. Но – странная ситуация – лишь 13 тыс коек обеспечены неинвазивными методами оксигенации, что является главным в работе со среднетяжелыми формами болезни.

Теперь они начинают рассказывать, что «мы будем разворачивать резервные госпитальные базы на стадионах». Я 10 месяцев назад говорил о том, что КНР разворачивала резервные госпитальные базы для того, чтобы разместить там легкие формы болезни, контактных и условно-контактных лиц. Чтобы локализовать процесс и разорвать цепь распространения болезни.

Никто среднетяжелые формы на стадионы и в спортзалы не вез. Вы можете увидеть в интернете – этот фонд обеспечен в первую очередь неинвазивными методами оксигенации, то есть в случае, если легкая форма начнет переходить в среднетяжелую, чтобы сразу пациента обеспечить дыхательной смесью. Поначалу кислородных концентраторов было недостаточно, они использовали газобаллонную технику. Но мы даже баллонов, редукторов столько не соберем и не найдем достаточно людей, чтобы смогли отрегулировать редуктор.


Поэтому мы можем развернуть все, что угодно. К примеру, есть у нас Дворец спорта, поставили там койки, завезти нужно туда газобаллонную технику. Возникает вопрос: сколько надо дыхательной смеси? 10 литров в минуту. Баллон 40 литров. Считайте, сколько раз этот баллон надо поменять.

Кислородных концентраторов, которые имеют возможность давать не ниже 4,5 атмосфер нет. Поэтому у меня возникает вопрос: вот мы стадионы развернем, койки поставим, а обеспечить мы ничем не можем (неинвазивными методами оксигенации), персонала у нас нет. И я так понимаю, что этот Дворец спорта превратится в морг, в Дворец смерти», – сказал эксперт.

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