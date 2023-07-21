Украинцев спустили на землю: НАТО не поможет разблокировать порты

Анатолий Лапин.  
21.07.2023 15:36
  (Мск) , Киев
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Дзен, Зерно, НАТО, Россия, Украина


Черноморские страны НАТО не будут вступать в конфликт с Россией из-за блокады ей украинских портов.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил эксперт Национального института стратегических исследований Максим Паламарчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Черноморские страны НАТО не будут вступать в конфликт с Россией из-за блокады ей украинских...

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По словам Паламарчука, эти страны спокойно ведут судоходство и блокада их не касается.

«Да, есть три страны Альянса, но тут нужно смотреть на их национальные интересы. Россияне не захватывают Черное море, Россия осуществляет морскую блокаду Украины – тут есть разница. Происходит судоходство успешно и относительно безопасно в Румынии, Болгарии, турецкое судоходоство.

То есть, конечно, их интересы под угрозой, но это нарушение не настолько кричащее и не настолько болезненное, как для Украины. С другой стороны, если говорить о Румынии и Болгарии, то их собственные вооруженные силы относительно слабые в сравнении силами России», – сказал эксперт.

Он говорит, что у Турции «особая позиция».

«В любом случае, тут речь идет вот об экономическом шантаже. Стоит ли борьба за украинское зерно того, что ты вступишь в конфликт с ядерным государством? В принципе, ответ рациональный, что не стоит.

Да, может быть, Украине будут помогать, я думаю, что та же Румыния активно помогает нам вывозить зерно через Дунай, в частности на Констанцу, их собственный порт, но пытаться силой разблокировать проход к Одессе – это уже абсолютно другой шаг, на который вряд ли эти государства пойдут», – заявил Паламарчук.

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