02.08.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Польша, Статистика, Украина, Эмиграция
Просмотров:

Украинцев стали чаще не пускать в Польшу – статистика

В первом полугодии 2019 года количество отказов гражданам Украины во въезде в Польшу выросло на 12%, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом свидетельствуют данные польской статистики, обнародованные на сайте общественной организации “Европа без барьеров”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Эксперты сообщают, что за первые 6 месяцев 2019 года количество отказов во въезде гражданам Украины в Польшу выросло на 12,1%.

Всего, за полгода отказали во въезде 27 923.

В настоящий момент половину всех видов на жительство в Польше имеют граждане Украины. К середине 2019 года действительных документов на вид на жительство в Польше имеет 199 тыс. украинцев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть