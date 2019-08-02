Украинцев стали чаще не пускать в Польшу – статистика

02.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

В первом полугодии 2019 года количество отказов гражданам Украины во въезде в Польшу выросло на 12%, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом свидетельствуют данные польской статистики, обнародованные на сайте общественной организации “Европа без барьеров”.

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Эксперты сообщают, что за первые 6 месяцев 2019 года количество отказов во въезде гражданам Украины в Польшу выросло на 12,1%.

Всего, за полгода отказали во въезде 27 923.

В настоящий момент половину всех видов на жительство в Польше имеют граждане Украины. К середине 2019 года действительных документов на вид на жительство в Польше имеет 199 тыс. украинцев.