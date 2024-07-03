Украинцев стимулируют идти на смерть за членство в НАТО, которому не бывать

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Вопрос членства Украины в НАТО будет главным в будущих договоренностях об окончании конфликта, после которого интерес к Киеву исчезнет.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я очень сильно сомневаюсь, что в ближайшие годы, даже после окончания войны Украина попадет в НАТО. Потому что всем понятно, что после окончания войны интерес к Украине угаснет сам по себе, потому что вкладывать дальше деньги в эту руину, учитывая, что сама проблема будет как таковая снята, потому что очевидно, что какие-то договорные обязательства будут действовать и, безусловно, для нас таким договорным обязательством, одним из главных и первых, будет как раз невступление той части Украины, которая останется, в НАТО. Пока все эти заявления делаются для того, чтобы заставить или стимулировать украинцев идти с улыбками тысячами умирать на фронте за дедушку Байдена, за право оказаться в НАТО», – заявил Шурыгин.