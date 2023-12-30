«Украинцев убивает собственная ПВО» – Небензя в зале ООН

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Вчерашний массированный удар по объектам инфраструктуры и скоплениям ВСУ мог бы обойтись без жертв, если бы не работа украинской ПВО.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России Василий Небензя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он сказал, что не удивлён тем, с какой скоростью было собрано срочное заседание, поскольку терпящий неудачи на фронте и теряющий поддержку Запада киевский режим будет всеми силами привлекать внимание общественности. Однако, подчеркнул постпред, повод для этого был выбран «не слишком удачный».

«Если сегодня есть о чём поговорить, то исключительно о действиях систем украинской ПВО, размещаемой в жилых кварталах украинских городов в нарушение международного гуманитарного права. На этот счёт давно нет никаких сомнений у пользователей украинских соцсетей, прямо об этом предупреждающих сограждан. Они же размещают новые и новые видеоролики о том, как российские ракеты и беспилотники попадают по объектам военной инфраструктуры и склады вооружений, вызывая характерную детонацию. А ракеты украинской ПВО, промахнувшись или сбившись с курса, падают на мирные дома и жилые объекты, либо ущерб причиняют обломки, падающие в жилых районах исключительно из-за размещения в них систем ПВО. Так было со Спасо-Преображенским собором в Одессе, разрушение которого пытались приписать России, так было и сегодня утром в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Днепропетровске и других городах, откуда пришла информация о человеческих жертвах», – сказал Небензя.

Он указал на цинизм, с которым представитель Великобритании заявил, что жертв было бы больше, если бы не работа украинской ПВО.

«Трудно представить себе больший цинизм. Если бы не работа украинской ПВО, то жертв попросту не было бы. Поэтому мы бы посоветовали остерегаться заявлений Великобритании о поставке Киеву ещё 100 ракет ПВО, от использования которых гибнут мирные жители», – подчеркнул российский постпред.

Для сравнения, чтобы все присутствующие смогли ознакомиться, он продемонстрировал листы с QR-кодами ссылок на видеоролики, где зафиксировано попадание в дом от работы ПВО в Киеве и ракетный удар Израиля по Газе.

«На нём видно, как в дом медленно падает горящий объект. Поврежденными при этом оказались исключительно верхние этажи дома. Ударная ракета с такой скоростью и по такой траектории не летит. Очевидно, что это последствия работы украинской ПВО. А вот для сравнения ссылка с попаданием сегодня же израильской ракеты в жилой дом на юге Сектора Газы. На нём можно не только увидеть попадание ракеты, но и то, что от многоэтажного дома остаются только руины. Можно себе только представить число жертв этого варварского целенаправленного удара, каких в Газе десятки в день. Но это, конечно же, не повод для наших западных коллег созывать срочное заседание Совбеза. А вот ссылка из соцсетей с попаданием в многоэтажку во Львове. На ней видно, что все стены здания испещрены следами от поражающих элементов ракет ПВО, которые попали в здание. И таких фотографий и видеороликов сегодня было выложено десятки, если не сотни. Их размещают украинцы, негодующие не только от очередных последствий работы собственной ПВО, но и от непрекращающейся лжи режима Зеленского, доведшего свою страну почти до фатальной черты», – заключил Небензя.