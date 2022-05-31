Украинцев успокоили: русским нечем наступать на Киев

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Новости Украины

У России не хватит сил для нового наступления на Киев без проведения всеобщей мобилизации. Об этом заявил в интервью киевскому изданию украинский военный эксперт Олег Жданов. Олег Жданов

На вопрос журналиста издания о том, могут ли россияне пойти второй волной на Киев, Жданов отметил, что «ее нет».

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«В том и заключается секрет Полишинеля, что нет второй волны для того, чтобы пойти на Киев. Если они снова соберут там 170 или 200 тысяч, тогда они могут рассуждать пойти на Киев. Но сегодня не 24 февраля, и мы уже фактически будем готовы их встречать. Время прошло, им нечем идти», – отвечает украинский эксперт, имея в виду идущую мобилизацию в ВСУ, в ходе которой под ружьем у киевского режима собраны силы, втрое превосходящие российскую группировку, задействованную в СВО.

По информации Жданова, в России с марта начали проводить скрытую мобилизацию, и за все это время собрали 15 батальонно-тактических групп, еще около 10 БТГр якобы собирают сейчас в Белгородской области.

Таким образом, без объявления открытой мобилизации, делает вывод украинский эксперт, собрать количество сил, достаточных для штурма Киева – невозможно.

«Но это вопрос, который нуждается в постоянном внимании, чтобы не было таких неожиданностей, как случилось на востоке Украины. Для нас ухудшением ситуации случилось, что вдруг… появилась пятая резервная армия Уссурийская почти в полном составе и пошла в бой», – добавил он.

Напомним, российское наступление на Киев и область в марте завершилось отводом войск со всех занятых ранее плацдармов. Официально – в знак доброй воли перед началом провалившихся переговоров Украины и России в Стамбуле, о чем заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а неофициально – вследствие ошибочного планирования первого этапа спецоперации, ставшего заложником неверной оценки украинской внутриполитической обстановки и военного потенциала, фактически – следствием дезинформирования руководства Росссии и провала агентурной работы по Украине в течение предыдущих восьми лет.

По оценкам военных специалистов, штурмовать Киев и вести какие-либо наступательные действия в этом регионе имевшимися силами не представлялось возможным. В связи с чем было принято решение сократить протяженность фронта и сосредоточить войска на более перспективных в плане достижения результата участках.

Ранее западные СМИ сообщили, что в Кремле якобы снова обсуждают возможный штурм Киева. А глава теробороны Днепропетровской области Геннадий Корбан написал в соцсети пост с призывом укреплять оборонительные рубежи на севере Украины.

Корбан заявил, что Киеву, Сумам, Чернигову и Харькову нужно срочно строить глубокую эшелонированную оборону. И призвал минировать северную границу Украины. Чем конкретно вызваны его слова Корбан не пояснил, но, при этом, призвал всех «отбросить интриги».