Украинцев в очередной раз унизили в Польше

22.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Один из польских ресторанов в Гдыне отказался принимать на работу украинцев. Соответствующее объявление руководство заведения опубликовало в соцсети.

В объявлении указана вакансия для человека, который жарил бы рыбу и подписано «Ноль украинцев и им подобных», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Это объявление взбудоражило польских борцов за права человека, которые вынудили владельцев извиниться.

«В связи с явным нарушением законов (как о недискриминации, так и о разжигании межнациональной розни) прокуратура открыла дело, собственники публично извинились. Местные профессиональные защитники прав человека на говно изошли, рассказывая о «хороших украинцах». Последние же… массово угрожают сжечь ресторан. Очевидно, их хорошесть состоит в том, что не угрожают убить хозяев», – прокомментировал произошедшее в своем блоге украинский политолог Олег Хавич.