Украинцев возбудил ЗРПК Панцирь на крыше Минобороны РФ

Елена Острякова.  
19.01.2023 21:24
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Москва, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинские СМИ пишут об установке систем ПВО на крышах московских домов. Публикуются фото такой установки на крыше здания Министерства обороны РФ и в Тетеринском переулке в районе Таганской площади.

Российские эксперты положительно оценили такие меры предосторожности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские СМИ пишут об установке систем ПВО на крышах московских домов. Публикуются фото такой...

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«В Москве заметили установку на крыше одного из домов ЗРПК “Панцирь”. Очевидно, с прицелом на потенциальную угрозу со стороны различных БПЛА. В этом вопросе лучше перебдеть, чем недобдеть», – написал в своем ТГ-канале Борис Рожин.

«Вижу в этом очень положительный сигнал. Значит ТАМ прекрасно осознают все риски и понимают, что удары по Москве и области – это вопрос времени. Хорошо, что начали готовиться заранее, а не по факту первых ударов», – считает военкор Александр Коц.

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