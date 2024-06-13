Украинцев выдрессировали жить в нищете и темноте – киевский эксперт

Вадим Москаленко.  
13.06.2024 19:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Цены, Энергетика


Украинцев дрессируют с помощью регулярных отключений света, чтобы они спокойнее реагировали на дефицит и повышение цен.

Об этом в эфире интернет-канала «Политэкперт» заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцев дрессируют с помощью регулярных отключений света, чтобы они спокойнее реагировали на дефицит и...

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«С электричеством вообще интересно. Я долго гадал, что у нас… либо начался распад энергосистемы с этими отключениями, или это кто-то занимается дрессировкой.

Никто не говорит о повышении цен, все говорят об отключении, и как-то очень ровно зашло это повышение цен, никакого возмущения – да, «Путин разрушил энергосистему, надо восстанавливать», – сказал политолог.

«Хотя 87% денег от повышения тарифов уйдёт «Энергоатому». Но ведь атомные электростанции не пострадали, кому вы лапшу вешаете. И лишь 13% Укрогидноэнерго, там нужно восстанавливать ДнепроГЭС и другие станции», – добавил Золотарев.

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