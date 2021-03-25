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25.03.2021, Киев, Игорь Петров
 
геноцид, Дзен, ЖКХ, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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Украинцев загнали в глухой угол зверскими тарифами – Тимошенко

Новости Украины

Населению Украины нечем платить за жилищно-коммунальные услуги, и при этом власть не стесняется заявлять, что и дальше будет повышать тарифы.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правящая команда не стыдится говорить, что еще будет повышать тарифы. Людям надо делать из этого выводы. Наиболее коррумпированное сегодня – тарифы. Люди в полном отчаянии. Я разговаривала с людьми в Прикарпатье – люди не могут себе сделать платный тест, потому что им нечем заплатить за жилищно-коммунальные услуги.

Сегодня они делят свои копеечки между жилищно-коммунальными услугами и едой, и им не хватает. Их загнали в такой глухой угол, из которого выхода нет. Таких долгов за жилищно-коммунальные услуги как сегодня не было никогда. Люди загнаны и их продолжают загонять», – сказала Юлия Тимошенко.

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