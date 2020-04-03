03.04.2020, Киев, Игорь Петров
 
Медицина, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Сельское хозяйство, Скандал, Украина, Финансы, Экономика
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Украинцев загнали в карантин, чтобы не мешали разворовывать страну – эксперт




Президент Украины Владимир Зеленский выполняет «заказ» западных партнеров – продавил закон о продаже земли и не ведет переговоры с МВФ о реструктуризации долгов.

Об этом в эфире Ukrlife.TV заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский, прикрываясь требованиям МВФ, наконец-то додавил ту задачу, которая перед ним стояла, и продал землю для западных корпораций, спекулянтов, тех, кто хотел купить. И карантин, который в Украине ввели, эта вся истерия, которая разгонялась в обществе – для того, чтобы посадить людей по домам, чтобы они не могли протестовать против этого, это тоже был элемент этой игры.

Нам говорили, что МВФ требует продажи земли. Не хватало еще заявлений в духе – если землю не продадим, Путин нападет. Все нормальные страны договариваются с МВФ о реструктуризации долгов. МВФ готов вести переговоры. Из своего кармана никто не собирается сейчас платить, в это кризисное время. Кроме Украины.

Почему? Потому что у нас в кредиторах не только МВФ, но и Ротшильды, и Сорос. Они помогли прийти к власти Порошенко и Зеленскому. Они заинтересованы в том, чтобы Украина возвращала в кризис многомиллиардные долги с процентами, а еще лучше – чтобы брала новые кредиты. Поэтому Зеленский выполняет заказ своих партнеров», – резюмировал Дмитрий Корнейчук.

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