Украинцев заманивают в Канаду бесплатными авиабилетами

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Новости Украины

Украинцам, получившим визу по программе CUAET, предоставят бесплатные авиабилеты в Канаду. 29 августа на сайте фонда будет опубликована ссылка на форму заявки для регистрации на 300 билетов для украинцев. Для подачи заявки может также понадобиться фото загранпаспорта, визы CUAET и сертификата вакцинации (при наличии).

Об этом говорится в сообщении на сайте фонда Ukraine2Canada.

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«Прежде чем начать подачу заявки, убедитесь, что вы имеете право на получение билета:

Конечный пункт назначения – Канада.2. Начальная дата поездки должна быть в течение следующих 60 дней после подачи заявки.3. Форма подачи заявлений будет открываться каждые две недели, поэтому убедитесь, что вы включили всех ближайших родственников в одну форму заявки. Не подавайте несколько заявок для ближайших родственников, потому что вы лишаете других возможностей получить билет, и ваш запрос может быть отменен.4. По крайней мере, один член семьи должен иметь канадско-украинское разрешение на экстренные поездки (CUAET) (другие члены семьи должны иметь CUAET или другие законные документы для путешествия в Канаду)», – говорится в сообщении.

«Если вы путешествуете по группе, вы должны подать заявку только вместе с ближайшими родственниками. Члены большой семьи должны подавать заявку отдельно. После подачи заявки вы получите подтверждение по электронной почте. Это не подтверждение того, что у вас есть билет, а только то, что ваша заявка получена. Если вы подаете заявку на путешествие семьи, каждый человек считается отдельным билетом. Это означает, что семьи из четырех человек будет зачислена как четыре из 300 билетов. После этого MOSAIC проверит вашу заявку на соответствие требованиям. Обратите внимание, что заполнение заявки не подтверждает получение билетов. Если ваша заявка будет одобрена, MOSAIC свяжется с вами и даст дальнейшие инструкции. Ожидайте ответа до 5 сентября», – добавляют в сообщении.

Сейчас украинская Минцифра вместе с Минюстом изучают направление по созданию возможности оформления разрешения на выезд ребенка за границу в приложении «Дия». Такая функция нуждается в значительных нормативных изменениях со стороны парламента.