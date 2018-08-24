24.08.2018
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Общество, Украина

Украинцев засасывает трясина бедности и нищеты



Прожиточный минимум на Украине сегодня в три раза меньше, чем это допускает стандарт бедности ООН.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть международные стандарты ООН, определяющие уровень бедности. Если человек живет в день меньше, чем на 5 долларов, он живет ниже границы бедности. То есть 150 долларов в месяц. По сегодняшнему действующему курсу это 4125 гривен. В то же время прожиточный минимум в Украине ровно в три раза меньше, чем эта граница стандарта бедности ООН. А от прожиточного минимума у нас танцует минимальная пенсия, слава богу, что минимальная зарплата – уже нет, и очень много социальных начислений», – сказал Новак.

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