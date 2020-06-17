Украинцев заставят целовать ботинки: дело Стерненко – момент истины

17.06.2020, Киев, Игорь Петров

Если экс-лидер одесского «Правого сектора» Сергей Стерненко, которому было предъявлено подозрение в убийстве, не будет осужден, то радикалы почувствуют безнаказанность и это выльется в новые преступления против граждан Украины.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил экс-министр транспорта и связи, народный депутат Украины IV созыва Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда у нас полиция будет охранять гей-парад, а в это время будут грабить киевлян – не жалуйтесь никому. Потому что мы молчим, когда такое происходит. Общество не задает вопросы.

Дело Стерненко стало лакмусовой бумажкой: если его оправдают и не дадут пожизненное или самый высокий срок по сумме – это будет лицензией на убийство ваших детей и родственников, уничтожение, унижение за любое несогласие, любое другое мнение.

Если эти мерзавцы, которые так себя ведут с полицией, останутся безнаказанными, завтра будут говорить: «целуй ботинки», – предрекает Евгений Червоненко.