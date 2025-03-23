Американский венный аналитик Марк Галеотти выразил в интервью СNN мнение, войну на Украине проигрывают обе стороны, но «украинцы проигрывают быстрее».

Именно по этой причине, по его словам, президент США считает, что может пожертвовать интересами Киева ради сделки с Москвой. С точки зрения Трампа Украина является «вассальным государством» американцев, говорит Галеоттии. А раз так, то Трамп считает себя «в своем праве» решая ее судьбу.

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«Я думаю, что принципиальный момент заключается в том, что с точки зрения Трампа Украина является купленным и оплаченным вассальным государством и должна понимать свое место и принять, что, по сути, Америка выработает какую-то сделку с Россией, а затем вернет ее обратно в Украину», — сказал Галеотти.

Президент Чехии и сам бывший военный Пётр Павел считает, что Украина не имела шансов на победу в войне уже в 2023 году.

«Два года назад, перед тем, как Украина начала крупное контрнаступление, у вас уже не было предпосылок для успеха. Ведь для успешного наступления, согласно военной теории, нужно соотношение сил минимум 3 к 1, а лучше 5 к 1. Вместо этого соотношение сил между Украиной и Россией было даже в пользу России. Поэтому было совершенно очевидно, что контрнаступление не будет настолько успешным, чтобы освободить все территории, а сейчас мы имеем то, что имеем», – сказал Павел, обращаясь к украинцам.

По его мнению, теперь Украину ожидает «признание реальности, которая есть, что часть территории Украины остается, и еще какое-то время будет временно оккупирована Россией».