Накануне на Украину с визитом прибыл президент Эстонии Алар Карис. С чем дорогой гость приехал к Зеленскому и Ко – понятно из контекста недавно проведенной встречи в Кишиневе, названной киевскими СМИ «коалицией Патриот», по наименованию ракет, которые выпрашивает у доноров Украина.

Понятно, что в такой ситуации, в которой оказалась сегодня Незалежная, друзьями, даже если те себе на уме, не разбрасываются. Курочка по зернышку клюет и тем сыта бывает. Вот так и Украина – от немцев шмат поздоровее, от поляков поменьше, ну и от эстонцев жменьку. Чай не лишняя.

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И вы зря смеетесь. Уже давно подсчитано и притом не мной, а самими же украинцами, что вклад Таллина в, как принято говорить в Киеве, в будущую военную победу Украины один из самых больших. Ну, то есть, в абсолютных цифрах – тьху и растереть, но в пересчете на душу населения один эстонец платит за Украину едва ли не больше всех в Европе.

Вот и Зеленский подчеркнул этот момент в запрещенном в РФ фейсбуке:

«Приветствую в Киеве президента Эстонии Алара Кариса. Эстония – среди тех, чья помощь нашей обороне – самая быстрая и самая большая, если посмотреть на соотношение объема помощи и ВВП страны. Спасибо за всю поддержку».

Правда, как неожиданно выяснилось, есть у этой эстонской поддержки и своя прагматическая подоплека. Дело в том, что трудолюбивых украинцев ждут не дождутся…эстонские коровы. И снова таки, в этом нет ничего смешного, одна голая проза жизни. Как сообщает эстонский русскоязычный портал Rus.Postimees владельцы эстонских фермерских хозяйств выражают озабоченность отсутствием украинских работников, и отмечают, что украинским гастарбайтерам лучше живется в городах, таких как Таллин и Тарту.

Издание цитирует одного из таких владельцев хуторов, некоего Калле Нукку. По словам последнего, до начала войны на Украине ситуация с наймом украинских батраков была весьма удачной: многие семьи приезжали и оказывались надежными работниками на протяжении многих лет.

Все изменилось после 24 февраля прошлого года – многие украинцы вернулись на родину и отправились на фронт. Попытки же найти им замену среди новой волны беженцев не увенчались успехом – большинство этих людей – жители мегаполисов восточной Украины, к сельскому труду не приученные и коров видевшие разве что по телевизору. Неудивительно, что на хутора их не заманишь, а жить они предпочитают в городах и работу искать там же – городскую и связанную с «надстроечной» деятельностью.

Справедливости ради, Эстония – одна из немногих стран ЕС которые до сих пор, во многом в ущерб собственным гражданам, продолжают платить пособия украинским беженцам. Для примера назову цифры по детским пособиям. Размер такого пособия составляет 80 евро на первого и второго ребенка в семье и 100 евро на третьего и каждого последующего ребенка в семье. Начиная с трех детей выплачивается пособие для многодетной семьи в размере 650 евро в месяц, а начиная с семи детей – 850 евро в месяц. Причем, что важно – это не на рождение ребенка, а за сам факт наличия детей в семье.

Правда, чтобы получить эти деньги и подать ходатайство в департамент социального страхования, придется сильно попотеть, собирая множество справок.

И это не считая наличия у заявителей документа о предоставлении им временной защиты, вида на жительства в стране и эстонского личного кода, который выдают в Департаменте полиции и погранохраны.

Схожая процедура и для пенсионеров. Последним компенсируется разница между ставкой эстонской народной пенсии и украинской пенсией. Для назначения пособия в размере этой разницы также необходимо обратиться в Департамент социального страхования. Правда, стоит учесть, что возраст пенсии по старости в Эстонии составляет 64 года и 3 месяца. На Украине же он зависит от накопленного страхового стажа. Если последний составляет 30 лет, то выйти на пенсию можно и в 60 лет; если меньше – то в 63 и даже в 65 лет.

Но нормальной даже по украинским меркам и представлениям работы в эстонских городах для украинцев почти нет – разве что курьерами по доставке или рабочими в цехах рыбзаводов. На фоне этих потогонок доение коров на хуторах и правда выглядит как рай земной. Но препятствием на пути рынка рабочей силы все равно является запрет мужчинам призывного возраста покидать страну на время военного положения. Так что неудивительно, что в этой точке ситуативно сходятся интересы эстонских фермеров и украинских граждан, многие из которых готовы дать деру из страны хоть сейчас.

Так что как ни крути, а выходит, Эстония и правда кровно заинтересована в том, чтобы война на Украине поскорее закончилась. В таком случае границы ожидаемо откроют и не имеющий работы на разоренной родине сельский пролетариат центра и запада Украины хлынет на заработки в ближнее зарубежье. Вот тут-то они и встретятся снова: трудолюбивые украинцы и давно не доенные эстонские коровы.