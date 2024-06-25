Украинцев ждет болезненный разворот от границ 91-го до компромиссов с Россией – Арестович

В скором времени украинской государственной пропаганде придется транслировать шокирующие для населения вещи. Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил экс-советник офиса президента Украины, внесенный Россией в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом, по мнению Арестовича, клеймить будут тех, кто еще недавно уверял, что выйти на границы 1991-го реально.

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«Все, что мы сегодня говорим, все оценки высшего руководства, той же Марьяны Безуглой (она замглавы профильного парламентского комитета по безопасности) говорят: «Не выигрываем мы войну, не едет оно как-то». Более того, шансов нет, а шансы потерять государственность есть. Что делают люди, которые реалисты, в этот момент? Они говорят: «Опа, у нас не получается территории освобождать военным путем, может, какие-то другие решения поискать?». Очень просто – вы хотите освободить военным путем, я тоже очень хочу, не получается. Что делаем, если хотим, но не получается? Ищем другие решения. Все очень просто. Почему не ищем? Вы же разогнали этот корабль пропаганды так, что когда вы начнете на втором «саммите мира» предлагать России мириться, что получится? Что вы не сможете остановить все это кодло наше, которое шумит, кричит и бегает, подпрыгивая на диване, о границах 91-го года. Вы же сами от них разворачиваетесь», – сказал экс-советник ОП.

«Даже если пропаганда сегодня развернется на 180 градусов и начнет клеймить то победобесие, которое хочет выйти на границы 91-го года, которые нереальны, (а они это сделают,) знаешь, что мы услышим в ближайшее время? Будет звучать примерно так: государственные каналы, офисные, начнут клеймить всех победобесов, которые исказили реальную картину и ценой жизни украинцев хотят границы 91-го года. И восхвалять «умеренную трезвую политику, которая исходит из реалий на земле, из фактов и предлагает болезненный, но компромисс ради сохранения жизней украинцев», – заявил Арестович.