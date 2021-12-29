Украинцев ждет многократное увеличение тарифов на всё

29.12.2021  22:47 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Дзен, ЖКХ, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса, Энергетика
Новости Украины

Повышение тарифов на воду – только первый этап многократного роста тарифов, который ожидает украинцев в следующем году.

Об этом в эфире телеканала UkrLive заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Наша власть проводит ошибочную политику в сфере регулирования тарифов на коммунальные услуги и цен на энергоносители. Как известно, прямое регулирование цен на энергоносители введено фактически только для населения и бюджетной сферы. Остальное – это так называемые свободные рыночные цены, которые ориентируются на приближение к ценам европейских рынков и бирж.

Соответственно, у нас постоянно повышаются тарифы на энергоносители, газ, электроэнергию для коммунальных предприятий и промышленности. Т.е. запущен механизм такой быстрой галопирующей искусственной инфляции», – отметил он.

«То, что мы сейчас видим, там до 25% повышение тарифов на воду, это, поверьте, только один небольшой этап. Тарифы будут повышаться и дальше. А с мая следующего года, как говорится в меморандуме, который Зеленский подписал с МВФ, тарифы на газ для населения тоже станут свободными. Это означает, что они приблизятся к уровню цен на бирже. Это значит многократное увеличение тарифа», – заявил Суслов.

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