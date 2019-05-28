Украинцев ждут не новые лица, а «отвратительные физиономии»

28.05.2019, Киев, Игорь Петров

Украинцы напрасно рассчитывают на приход «честных и новых политиков» в результате досрочных выборов, что подтверждает недавняя история партии «Самопомощь».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический консультант Николай Спиридонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2014 году выдвигалось такая партия «Самопомощь», и они сказали: «В наших списках нет бывших депутатов, бывших министра, бывших мэров, мы новые чистые люди». Прошло пять лет. Есть ли какая-то разница между теми на тот момент вроде как чистыми «новыми» людьми и остальными депутатами?

За пять лет, даже не за пять лет, а за первые два года система их полностью переварила, переживала. Никак нельзя сказать что в качественном отношении «Самопомощь» лучше других партий. Поэтому считать что новые лица это всегда лучше чем старые отвратительные физиономии нельзя. Практика показывает что нет», – сказал Спиридонов.