Украинцев зомбируют с экранов: «Россия способна оккупировать Украину, но мы выстоим»

07.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Любой военный скажет, что Россия готовится к наступлению: вся группировка российских войск рассредоточена по всей протяжённости границы с Украиной.

Об этом в эфире «4 канала» заявил экс-глава СБУ, внештатный советник президента Украины Игорь Смешко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Вся группировка фактически подготовлена, проведены все учения, 1-я Гвардейская танковая армия нависает с севера, Крым – непотопляемый авианосец, фланговые удары – они готовятся, это любой военный вам скажет. Войти, захватить территорию Украины можно, что они дальше делать будут, как удержать эту территорию? 148 миллионов и тут 45, плюс за границей ещё пять, каким образом с военной точки зрения вы будете контролировать один к трём территорию, которую оккупируете? Это безумие, это смерть, но это конец Российской Федерации. Для нас, безусловно, это очень страшная вещь, но украинцы выстоят! Наши ребята на Востоке показали, что они даже без большой помощи сверху способны это делать», – заявил экс-глава СБУ.

«Но я не астролог и не могу сказать, что в голове у руководителя РФ, и какое он может принять решение. Он сейчас уверен, что Запад абсолютно разделён и не будет помогать. Он уверен, что в Белом доме есть президент, который хочет с ним дружить. Он пойдёт так далеко, как ему позволят. Что может не позволить? Прежде всего, это решительность Украины, создание мощной армии, способной в оборонной операции нанести такое впечатление агрессору, что народ России не будет поддерживать эту войну», – добавил Игорь Смешко.