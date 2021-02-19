Украинцев зовут из ресторанов в окопы: Новороссия не умерла!

19.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Россия обязательно нападет на Европу или, по крайней мере, на Украину, и тогда Запад Украине не поможет. Об этом в эфире канала Ukrlife эксперт Центра Разумкова Николай Сунгуровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия – это постоянной агрессор по сути своей, она не может не быть агрессором, иначе она развалится, она не может быть демократической страной, иначе она развалится. Говорят – «хотят ли русские войны»? Хотят, еще как хотят, это в крови, к сожалению, иначе не было бы Путина», – сказал Сунгуровский.

По его словам, всем украинцам надо осознавать, что они воюют с Россией, не «косить» от мобилизации и не сидеть в ресторанах, когда их соотечественники мерзнут в окопах.

«Намного проще все вопросы решались бы, если бы самого начала, скажем так, конфликта на востоке Украины, война была признана войной. У нас начали вот – «война на востоке Украины». Не может быть «войны на востоке Украины», ну никак этого не может быть, боевые действия могут быть на востоке Украины, а война касается всей страны. Война всегда тотальная. Если вся страна к этому не готова, значит, постепенно все это будет расплываться, будет эрозия обороноспособности.

Это неправильно, это морально неправильно, когда ребята сидят там на морозе, а другие ребята сидят в ресторане. Это морально неправильно. Я не призываю, чтобы вот сейчас все переоделись в камуфляж и чтоб все строем по улицам ходили. Речь о том, что это должны осознавать люди всей страны, все наше население – мы воюем с Россией, не мы напали, не мы инициировали эту войну, не мы навязали – у нас оттяпали территории. Вот этим должна жизнь страна и готова должна быть к каким-то жертвам. Мы должны быть готовы к мобилизации сил и средств. Если завтра объявит полную мобилизацию – посмотрите, сколько сейчас по углам начнут прятаться и косить от этой мобилизации», – сказал Николай Сунгуровский.

Он предостерёг – Путин не отказался от своих планов, проект Новороссия остается в силе, Кремль может напасть и ради «маленькой победоносной войны».

«Путин от своих целей не отказался в отношении Украины, ни от одной. То, что мы говорим что в Новороссия умерла, – нифига не умерла, все это остается в силе. Способы решения достижения этой цели разные, на каком-то моменте он решил использовать вооружённые силы для силового давления, для быстрого броска, оттяпать территорию. Все, на большее этих сил не хватило. А дальше переходит к рассмотрению других возможностей – а что если нам попробовать дестабилизировать эту страну под названием Украина? Есть пятая колонна, есть там куча недовольных, вот они пусть своими руками сами себя и давят. Что сейчас и происходит. Если это не будет удаваться, то тогда точно будет эскалации.

Вы знаете, что сейчас происходит в России – куча протестов, острота протестов, массовость протестов. Один из способов утихомирить эти процессы – это внешний враг, маленькая победоносная войнушка. Где? Вот она же Украина под боком. Направление – возможно Крым, возможно Белоруссия, частично возможно Приднестровье, этого никто не исключает», – сказал Николай Сунгуровский.

Если начнется военное наступление России, то Украина не сможет рассчитывать, что ей придут на помощь западные партнеры.

«Никакого, скажем так, военного вмешательства со стороны наших партнеров не будет. Оружие будет, подготовка будет продолжаться, санкции будут, все это будет, а вооруженного присутствия здесь не будет», – резюмировал украинский эксперт.