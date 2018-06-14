14.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украинцу дали пожизненный срок за убийство знакомого лопатой

Приговор суда, которым жестоких убийц приговорили к пожизненному лишению свободы, вступил в законную силу в Хмельницкой области, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Хмельницкой области.

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“Приговором Хмельницкого горрайонного суда двум осужденным назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, а еще одному — 15 лет лишения свободы”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, трагедия произошла в апреле 2014 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, трое жителей города Полонное решили отомстить своему общему знакомому, похитить его и лишить жизни.

Реализуя свой преступный замысел, злоумышленники против воли мужа посадили его в автомобиль и вывезли в лесной массив, где нанесли ему множественные удары кулаками. Затем били металлической лопатой, от чего последняя даже сломалась. Нанесенные телесные повреждения привели к смерти потерпевшего. С целью сокрытия умышленного убийства похищенного человека, тело преступники закопали в лесном массиве, а лопату выбросили в посадку.

В суде полностью доказана виновность указанных лиц в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 146, п. П. 3, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (похищение человека, повлекшее тяжкие последствия, умышленное убийство заложника, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Будучи несогласными с решением суда первой инстанции, осужденные обжаловали его в апелляционном порядке, однако апелляционным судом Хмельницкой области эти жалобы оставлены без удовлетворения.

“Следовательно, приговор суда, которым жестоких убийц приговорили к пожизненному лишению свободы, вступившим в законную силу”, — сообщил начальник отдела прокуратуры области Алексей Луговой.