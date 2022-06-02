Украинцы 8 лет призывали «резать русню», а теперь удивляются поколению гитлерюгенд

Новости Украины

В то время как дети республик Донбасса за 8 лет войны научились спасаться от бомбёжек и различать «прилёты», на Украине выросло поколение готовое «резать русню».

Об этом говорили участники телеэфира на канале «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самое страшное, что для меня происходит сейчас. На прошлой неделе Маргарита Симоньян написала о том, что где-то дети в песочнице играют в войну – «русские против украинцев». Я полюбопытствовал, начал звонить в Киев знакомым, где, что и как. Они говорят – да, у нас тоже играют в войну «украинцы против русских».

Я помню, когда мне было 8-9 лет, мы смотрели фильмы – фашисты и наши. Мы побеждали фашистов, шли в войнушку играть, и никто не хотел быть фашистом», – возмущался украинский политолог Василий Вакаров.

«Напомнить губернатора Николаева Кима, который говорил, что немцы – это вы. И как из Северодонецка, что говорят местные жители – «немцы ушли, погнали немцев», – напомнил журналист и телеведущий Владимир Соловьёв.

«А как мы будем выходить из этой ситуации?», – спросил Вакаров.

«А зачем? Вы читали учебники украинские последние 8 лет, что там было написано про Россию и русских? Написано было что? Что Россия – это вечный враг, что русские – это орки. Вы (украинцы – ред.) 8 лет воевали, 8 лет убивали русских. Дети в лагерях «Азова» играли в то, как они убивают «русню». Вы (Украина – ред.) 8 лет топите за войну, если бы вы прекратили убивать, не было бы никакой войны. Но, когда вы в лагерях «Азова» воспитывали детей, которые кричали – «москалей на ножи», «резать русню». Вы показывали, умилялись на маленьких детей, которые радостно пели, как они будут убивать «русню», – говорил Соловьёв сквозь попытки украинского эксперта хоть как-то оправдаться.

В свою очередь, посол ЛНР в России Родион Мирошник сравнил, какое за 8 лет войны выросло поколение на Украине и в Донбассе. По его словам, дети ЛДНР не будут в безопасности, пока существует киевский режим.

«Наши дети научились слышать взрывы, различать, что летит – это мина или снаряд, или это прилёт «Точки-У», или это отработала РСЗО. Наши дети это понимают, они знают это по звуку. Когда был прилёт «Точки-У» в Донецке, ребёнок сориентировался, понимая, что идёт взрыв, он успел упасть, спастись, закатившись в помещение банка. Потому что он вырос и выжил на этой войне. Война приходит везде, в каждый дом. Она приходит вместе с неудобствами. Она приходит со смертями. Она приходит вместе с психологическим надрывом. И наши дети, чем быстрее мы от всего этого избавимся, тем быстрее у нас будет шанс вылечить наших детей, вернуть их в нормальное психическое состояние. Но, я ни за что не соглашусь, чтобы мои дети остались под угрозой. Сегодня есть режим, который собирался три месяца назад нас размазать вместе с нашими детьми, вместе с нашими домами, вместе с нашими семьями. До тех пор, пока он не будет уничтожен, до тех пор наши дети в безопасности не будут», – объяснил Мирошник.