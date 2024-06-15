Украинцы, африканцы и палестинцы помогли ООН зафиксировать мировой рекорд по количеству беженцев

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«Рейтерс» со ссылкой на Агентство ООН по делам беженцев сообщило , что число людей, вынужденно покинувших свои дома, к концу прошлого года достигло рекордных 117,3 миллиона. В ООН предупредили, что эта цифра может вырасти и дальше без серьезных глобальных политических изменений.

В своих аналитических материалах организация отмечает, что за последние 12 лет число насильственно перемещенных лиц ежегодно увеличивалось. При этом, по оценкам, к середине этого года число беженцев превысит 120 миллионов.

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«Это беженцы, просители убежища, внутренне перемещенные лица, люди, вынужденные покинуть страну в результате конфликтов, преследований, различных и все более сложных форм насилия», – сказал Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

ООН в прошлом году объявила 43 чрезвычайные ситуации в 29 странах. Это в 4 раза больше, чем было несколько лет назад, что свидетельствует об усилении мирового социально-политического кризиса.

К конфликтам, которые привели к перемещению населения, относится война в Судане, из-за которой более 11 миллионов человек покинули свои дома. Украину покинули 10 млн человек. В Газе около 1,7 миллиона человек, или почти 80% населения палестинского анклава, стали внутренне перемещенными, многие из них неоднократно.

«К сожалению, если не произойдет сдвиг в международной геополитике, я действительно вижу, что эта цифра продолжит расти», — сказал Гранди, имея в виду риск новых конфликтов.

Конфликты, которые привели к перемещению населения, включают войну в Судане, которую Гранди назвал «одной из самых катастрофических», несмотря на то, что она привлекла меньше внимания, чем другие кризисы.

По словам Гранди, более 9 миллионов человек стали вынужденными переселенцами, а еще 2 миллиона бежали в соседние страны, включая Чад, Египет и Южный Судан.

«Люди прибывают сотнями каждый день», – сказал он, имея в виду приток людей, ищущих безопасности в Чаде.

Гранди предупредил, что возможный переход жителей Газы в Египет из южного приграничного города Рафах, чтобы избежать военного наступления Израиля, будет катастрофическим.

Существенный вклад в увеличение количества беженцев в мире слелала и война на Украине. По разным оценкам сегодня по всему миру разъехалось от 5 до 10 миллионов украинцев.