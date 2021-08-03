Украинцы беднеют, несмотря на рост зарплат

03.08.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Покупательная способность населения Украины падает несмотря на рост зарплат, а введение нового локдауна еще более ухудшит экономическое состояние страны и ее жителей.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это приведет к потерям, и это мы видели по предыдущим годам. При первом локдауне существенно уменьшилась среднемесячная зарплата по Украине. Сейчас с начала года понемногу начала стабилизироваться экономика. Но если будет локдаун осенью, то снова будут существенные потери для наполнения государственного бюджета, и никакого реального роста валового внутреннего продукта страны не будет», – отметил Павловский.

«И хотя Госкомстат нам радостно сообщает, что вроде бы выросла среднемесячная зарплата, при этом он тут же дает данные, что покупательная способность падает. Это, наверное, только украинский парадокс такой – вроде бы зарплата растёт, а покупательная способность среднестатистической украинской семьи падает, причём существенно. Может быть, зарплаты, средний доход и вырастет, большей частью из-за инфляционных факторов, процентов на 20. При этом уже с осени запланировано минимум на 40% повышение тарифов. Рост цен на продукты питания в сравнении с прошлым годом на самые необходимые продукты произошёл на 25-30%. То есть понятно, почему тогда и покупательная способность не растет. Все эти карантинные ограничения будут только ухудшать макропоказатели», – прогнозирует Павловский.