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22.03.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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Украинцы бегут за рубеж на заработки в надежде выжить

Новости Украины

Население Украины сокращается все быстрее, и этому способствует как падение рождаемости, так и экономический кризис, который вынуждает людей уезжать на заработки за рубеж.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил аналитик института Growford экономист Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вышли новые данные за январь 2021 года. Сейчас на 100 умерших – 38 новорожденных. Здесь – очень большая проблема. Где выход для людей, когда кризис, когда нет работы?

Трудовая миграция в этом году будет еще больше усиливаться. Она даже в прошлом году не упала, хотя всем казалось, что раз многие страны ввели карантин, трудовые мигранты будут выезжать меньше. Нет – данные Нацбанка показывают, что в 2020 году даже больше валюты поступило от украинский гастарбайтеров чем в 2019 году. И, к сожалению, мы будем наблюдать эти процессы и в текущем году», – заключил Виктор Скаршевский.

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