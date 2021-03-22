Украинцы бегут за рубеж на заработки в надежде выжить

22.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Население Украины сокращается все быстрее, и этому способствует как падение рождаемости, так и экономический кризис, который вынуждает людей уезжать на заработки за рубеж.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил аналитик института Growford экономист Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вышли новые данные за январь 2021 года. Сейчас на 100 умерших – 38 новорожденных. Здесь – очень большая проблема. Где выход для людей, когда кризис, когда нет работы?

Трудовая миграция в этом году будет еще больше усиливаться. Она даже в прошлом году не упала, хотя всем казалось, что раз многие страны ввели карантин, трудовые мигранты будут выезжать меньше. Нет – данные Нацбанка показывают, что в 2020 году даже больше валюты поступило от украинский гастарбайтеров чем в 2019 году. И, к сожалению, мы будем наблюдать эти процессы и в текущем году», – заключил Виктор Скаршевский.