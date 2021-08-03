«Украинцы бесчинствовали у нас в стране и занимались, чем хотели»: Молдова обсуждает похищение Чауса

03.08.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Прозападная власть Молдовы согласится с попытками такой же власти на Украине замять инцидент о похищении украинского судьи Николая Чауса в Кишиневе в апреле.

Такой прогноз сделал в эфире украинского Четвертого канала молдавский политолог Серегей Монастырлы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Молдове власть сменилась на более дружественный Украине режим, и пока неясно, какова дальнейшая судьба этого уголовного дела. Президент Майя Санду и парламентское большинство постараются не педалировать эту тему, потому что Молдова и Украина являются партнерами в рамках евроинтеграционных процессов. Разве что ради успокоения общественности внутри страны могут постараться что-то выдавать», – сказал Монастырлы.

Вместе с тем, он полагает, что общественность успокоить надо, потому что она возмущена наглым поведением украинских спецслужб и дипломатов в молдавской столице.

«Все наблюдали процесс похищения человека средь бела дня в Кишиневе. Это если не объявление войны, то, как минимум, плевок в лицо молдавским правоохранительным органам. Молдавская сторона готовила документы на Чауса и до лета должна была выдать его официально. Но была проведена глупая спецоперация, все участники которой оказались засняты молдавскими спецслужбами», – сказал Монастырлы.

Почетный председатель Демократической партии Молдовы Дмитрий Дьяков считает, что это не первый случай «украинских бесчинств» на территории соседа.

«У меня есть личный опыт, когда украинцы бесчинствовали у нас в стране и занимались, чем хотели. То не первый случай. Арестовывали наших людей, вывозили на Украину. Представители правоохранительной системы Украины здесь у нас орудовали, как у себя дома. Это стыдно и неправильно. Украинцы с позволения наших так себя вели благодаря связке Порошенко-Плахотнюк. Их нужно судить», – сказал Дьяков в эфире молдавского 21 канала.

23 июля генпрокурор Молдовы Александр Стояногло заявил, что власти Украины причастны к похищению судьи Чауса. Украинское посольство отказалось дать разрешение на досмотр автомобиля, в котором вывозился Чаус. Украинские дипломаты, которые предположительно принимали участие в похищении, отказались явиться на допрос. Но молдавским правоохранительным органам удалось задержать двух участников это спецоперации. Они дали показания, на которых строится дело.

Майя Санду настаивает на отставке генпрокурора Стояногло.