Украинцы благодарят Лукашенко за топливо для танков

06.08.2020, Москва, Елена Острякова

Сохранение власти в Белоруссии Александром Лукашенко выгодней для Украины, чем его поражение на предстоящих выборах.

Об этом на youtube-канале либерала Марка Фейгина заявил московский корреспондент агентства УНИАН Роман Цимбалюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если смотреть на ситуацию с точки зрения гражданина Украины с высоты киевских холмов, то получается, что диктатор Лукашенко для нас как минимум безопасней. Потому что при нем, как бы то ни было, шесть лет прошло, но второго фронта не было. Там есть нюансы, что они на оккупированную территорию поставляют продукты и торгуют с ними. Но и с нами. Там такой объем торговли, военно-технического сотрудничества. Опять же всем известно, что в 2014-2015 годах белорусская соляра из российской нефти была заправлена в украинские танки, и мы свою страну отстояли», – сказал Цимбалюк.

Он надеется, что Запад также сделает выбор в пользу «последнего диктатора Европы».

«Мне кажется, что когда красивые слова о демократии отойдут в сторону, они все равно, выбирая между диктатором, который готов отстаивать независимость Республики Беларусь и людьми, которые больше склоняются к пророссийскому вектору, сделают ставку на действующего президента. Тут же все упирается в геополитику. Если Беларусь входит в состав России, усиливается Россия со всеми вытекающими последствиями», – сказал Цимбалюк.

При этом независимо от того, какое решение примет Запад, Украина послушно присоединится к нему.

«Я думаю, что мы будем естественно смотреть на то, как будет действовать Запад. Это наши реальные военно-политические союзники. Они нам помогают отстоять свою независимость и вообще друзья друг к другу прислушиваются», – сказал Цимбалюк.