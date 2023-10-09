Украинцы боятся западных политиков так же, как ракет – Небензя

Константин Серпилин .  
09.10.2023 20:59
  (Мск) , Нью-Йорк
Просмотров: 462
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, ООН, Политика, Россия, Скандал, Терроризм, Украина


Украинские жители уже подметили, что инциденты с «падением» ракет бандеровских ПВО на головы мирных жителей происходят в момент визита в Киев высоких гостей или важных международных встреч.

Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил постпред России Василий Небензя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские жители уже подметили, что инциденты с «падением» ракет бандеровских ПВО на головы мирных...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Есть одно обстоятельство, которое объединяет большинство подобных эпизодов («случайные» падения украинских ракет, которые потом выдавали за удары русской армии – прим.) По магическому стечению обстоятельств они происходили аккурат в момент визитов высокопоставленных западных политиков на Украину, или когда Зеленский отправлялся за рубеж выклянчивать деньги и оружие.

Так было и с упомянутым ударом по рынку в Константиновке, в преддверии встречи Зеленского с госсекретарём США Блинкиным шестого сентября. Аналогичный чудовищный удар по Краматорску был нанесён в день визита делегации ЕС восьмого апреля 2022 года. В опасности российских ударов по Киеву пытались убедить с помощью театральной постановки с воем сирен и африканскую делегацию высокого уровня» – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что теперь жители Украины боятся визита западных гостей едва ли не больше, чем ракетных ударов.

«Вот и сейчас трагедия в селе Гроза, ставшая поводом для сегодняшней встречи, произошла ровно в тот момент, когда Зеленский убеждал Евросоюз в продолжении поддержки киевского режима на саммите ЕС в Испании.

Уже сами украинцы поговаривают, что им стоит бояться не только ракет украинской ПВО, но и зарубежных визитов и гостей Зеленского», – подытожил Небензя.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть