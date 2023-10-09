Украинцы боятся западных политиков так же, как ракет – Небензя

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Украинские жители уже подметили, что инциденты с «падением» ракет бандеровских ПВО на головы мирных жителей происходят в момент визита в Киев высоких гостей или важных международных встреч.

Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил постпред России Василий Небензя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть одно обстоятельство, которое объединяет большинство подобных эпизодов («случайные» падения украинских ракет, которые потом выдавали за удары русской армии – прим.) По магическому стечению обстоятельств они происходили аккурат в момент визитов высокопоставленных западных политиков на Украину, или когда Зеленский отправлялся за рубеж выклянчивать деньги и оружие. Так было и с упомянутым ударом по рынку в Константиновке, в преддверии встречи Зеленского с госсекретарём США Блинкиным шестого сентября. Аналогичный чудовищный удар по Краматорску был нанесён в день визита делегации ЕС восьмого апреля 2022 года. В опасности российских ударов по Киеву пытались убедить с помощью театральной постановки с воем сирен и африканскую делегацию высокого уровня» – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что теперь жители Украины боятся визита западных гостей едва ли не больше, чем ракетных ударов.

«Вот и сейчас трагедия в селе Гроза, ставшая поводом для сегодняшней встречи, произошла ровно в тот момент, когда Зеленский убеждал Евросоюз в продолжении поддержки киевского режима на саммите ЕС в Испании. Уже сами украинцы поговаривают, что им стоит бояться не только ракет украинской ПВО, но и зарубежных визитов и гостей Зеленского», – подытожил Небензя.