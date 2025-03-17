«Украинцы будут нам благодарны»: российский политолог утер нос британскому журналисту

Анатолий Лапин.  
17.03.2025 12:50
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинское население будет благодарно России за освобождение от тирании после победы РФ в СВО.

Об этом в эфире британского телеканала LBC заявил политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское население будет благодарно России за освобождение от тирании после победы РФ в СВО....

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Во время эфира между телеведущим Льюисом Гудаллом и Сергеем Марковым возник спор, в ходе которого пропагандист пытался убедить эксперта в том, что украинское население хочет отгородиться от России.

«Украинцы, ну потому что они находятся под давлением вашей войны, конечно, они очень сплочены. Те украинцы, которые согласны с тем, что Украина – часть России, все они в тюрьме. Если вы окажетесь в тюрьме, у вас тоже не будет возможности что-то сказать», – заявил Марков.

Британец возразил провокационным вопросом:

«Если, как вы говорите, украинцы считают вас такими же, как и себя, почему сотни тысяч украинцев сопротивляются вам каждый день? Почему бы им просто не пригласить тебя с распростертыми объятиями?».

Политолог отметил, что это «очень разумный вопрос».

«Потому что большинство следует за лидерами. И если у вас все политические лидеры, все тысячи политических лидеров, которые говорили, что украинцы – часть русского народа, все они были либо арестованы, либо просто убиты, – подчеркнул Марков.

«Значит, вы ведете освободительную войну? Тогда, мой друг, вы оторваны от реальности, – заявил Гудалл.

«От нового нацистского террористического режима. После освобождения украинцы будут благодарны освободителям», – парировал Марков.

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