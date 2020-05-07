07.05.2020, Киев, Максим Карпенко
 
миграция, Политика, Украина
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Украинцы будут не уезжать, а валить из Украины – Карасев


Последствиями карантина на Украине может быть полный крах малого и среднего бизнеса в стране и массовый выезд гастарбайтеров заграницу.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы можем полностью уничтожить малый и средний бизнес, и люди не просто уедут, они свалят отсюда. Есть разница – уезжать и валить. Народный язык, такой сленг, он хорошо улавливает все эти нюансы…

Человеку предложат – собрать клубнику, хотя бы на три месяца, или пойти на три месяца в асфальтовую бригаду бордюры переставлять или плитку класть. Куда человек пойдет? Потому что зависит от зарплаты. Когда человек работает в сфере услуг в Италии или во Франции – гувернанткой, уборщицей и так далее – там же условия труда другие. Это нормальная жизнь, это утренний кофе, это хорошая экология, это буржуазный образ жизни. Здесь что они получат, плитку класть? Ну несерьезно это», – заявил Карасев.

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