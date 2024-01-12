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Военкоматы на Украине (переименованные в «ТЦК») являются законной целью для нанесения ударов российской армии. Более того, у населения Украины это найдет отклик и поддержку.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Работа вокруг ТЦК должна быть одной из основных. Это Территориальные центры комплектации – коммерческие военкоматы, которые сейчас попали в объектив населения, как главные центры ненависти. Главное, что население Украины ненавидит у властей Украины – это ТЦК. Поэтому надо с этой темой работать, и, я думаю, бить по ТЦК не тогда, когда туда забрали молодых ребят, мобилизованных, а когда там военкомы. Это будет встречать постепенно всё большую поддержку со стороны населения Украины», – считает Марков.

Руководитель крымского отделения «Союза добровольцев Донбасса» Виктор Аносов предположил, что за такие прилеты «Гераней» украинцы еще спасибо скажут.

«Если это делать новыми «Геранями», которые поставляют на вооружение по 300 килограмм заряда, будет эффективно. Прилетела, развалила. Нам ещё с той стороны спасибо скажут. На уровне выработки условных рефлексов вполне», – уверен Аносов.