Украинцы будут соревноваться, кто первым совершит самосуд над Зеленским – ополченец

Любовь Смирнова .  
20.10.2023 20:20
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинцы сами будут искать Зеленского, чтобы совершить над ним самосуд.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал депутат Госсовета Крыма, председатель общественной организации «Союз ветеранов сводного полка народного ополчения Республики Крым» Армен Мартоян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы сами будут искать Зеленского, чтобы совершить над ним самосуд. Такое мнение в эфире...

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«Кстати, сегодня получил информацию, что наёмники, которые воюют со стороны Украины, уже бегут в Сектор Газа, потому что там в месяц уже платят от 5 тысяч долларов. То есть Зеленскому надо уже задумываться, Зеленский – это такой фактор для Украины, которого будут искать украинцы. Поверьте мне, если он останется жив, его будут искать и найдут», – заверил он.

Сколько еще продлится СВО зависит от США, у которых на носу президентские выборы. По мнению политолога Александра Скубченко, украинского президента уберут, как только определятся с преемником и устроят турнир между кандидатами на смену.

«К президентским выборам в США надо это всё заканчивать, тем более, что Зеленский – это ведь не проамериканский президент, это же агент МI6, а англичанка как всегда – гадит. То есть Британия и США конкурируют между собой, а страдает весь мир. И понятно, что США будут менять Зеленского, его время уже давно вышло. Просто, вот как они это сделают? Как политик Зеленский уже труп, а как человек – это пока еще вопрос не решенный.

В любом случае, сейчас на политическом поле Украины все против Зеленского, абсолютно все – Арестович, Тимошенко, Порошенко. Все, кто есть на политическом поле, будут лупить Зеленского. Безусловно, они будут между собой конкурировать за право стать лучшим слугой США, и кто из них станет за это время более популярным, того, наверное, США и сделают президентом», – считает Скубченко.

Вариант нового Майдана на Украине, на этот раз антивоенного, вряд ли возможен. Как считает офицер, участник СВО и зампредседателя Союза ветеранов РК по Ялте Александр Кравченко, это уже далеко не та Украина, которая собирала сотни тысяч в центре Киева.

«Этот вопрос, скорее всего, уже невозможен, людей этих никто не услышит от слова совсем, потому что армию Украины проще потерять, чем заплатить. Из-за этого объявляют тысячи людей без вести пропавшими, из-за этого они их закапывают на поле боя, чтобы потом говорить своим командирам «вы ничего не видели», а бойцы, которые пытаются что-то рассказать или записать на телефон, тоже пропадают, их потом родственники ищут.

Украина вообще уже никто, ее никто не слышит, она всем надоела. То есть это уже настолько изнемождённая и выжженная как земля, так и её вся политическая система», – заключил Кравченко.

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