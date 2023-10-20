Украинцы будут соревноваться, кто первым совершит самосуд над Зеленским – ополченец

Украинцы сами будут искать Зеленского, чтобы совершить над ним самосуд.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал депутат Госсовета Крыма, председатель общественной организации «Союз ветеранов сводного полка народного ополчения Республики Крым» Армен Мартоян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кстати, сегодня получил информацию, что наёмники, которые воюют со стороны Украины, уже бегут в Сектор Газа, потому что там в месяц уже платят от 5 тысяч долларов. То есть Зеленскому надо уже задумываться, Зеленский – это такой фактор для Украины, которого будут искать украинцы. Поверьте мне, если он останется жив, его будут искать и найдут», – заверил он.

Сколько еще продлится СВО зависит от США, у которых на носу президентские выборы. По мнению политолога Александра Скубченко, украинского президента уберут, как только определятся с преемником и устроят турнир между кандидатами на смену.

«К президентским выборам в США надо это всё заканчивать, тем более, что Зеленский – это ведь не проамериканский президент, это же агент МI6, а англичанка как всегда – гадит. То есть Британия и США конкурируют между собой, а страдает весь мир. И понятно, что США будут менять Зеленского, его время уже давно вышло. Просто, вот как они это сделают? Как политик Зеленский уже труп, а как человек – это пока еще вопрос не решенный. В любом случае, сейчас на политическом поле Украины все против Зеленского, абсолютно все – Арестович, Тимошенко, Порошенко. Все, кто есть на политическом поле, будут лупить Зеленского. Безусловно, они будут между собой конкурировать за право стать лучшим слугой США, и кто из них станет за это время более популярным, того, наверное, США и сделают президентом», – считает Скубченко.

Вариант нового Майдана на Украине, на этот раз антивоенного, вряд ли возможен. Как считает офицер, участник СВО и зампредседателя Союза ветеранов РК по Ялте Александр Кравченко, это уже далеко не та Украина, которая собирала сотни тысяч в центре Киева.

«Этот вопрос, скорее всего, уже невозможен, людей этих никто не услышит от слова совсем, потому что армию Украины проще потерять, чем заплатить. Из-за этого объявляют тысячи людей без вести пропавшими, из-за этого они их закапывают на поле боя, чтобы потом говорить своим командирам «вы ничего не видели», а бойцы, которые пытаются что-то рассказать или записать на телефон, тоже пропадают, их потом родственники ищут. Украина вообще уже никто, ее никто не слышит, она всем надоела. То есть это уже настолько изнемождённая и выжженная как земля, так и её вся политическая система», – заключил Кравченко.