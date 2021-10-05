Украинцы будут втридорога переплачивать за газ ради наживы Зе-спекулянтов

Украина отказывается заключать долгосрочные контракты с «Газпромом» на прямые поставки газа, зато выделит деньги на покупку того газа, который трейдеры закачали в ПГХ по «низким ценам» несколько месяцев назад.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» сообщил Юрий Корольчук, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий.

«О том, что на схемах связанных с т.н. реверсным газом зарабатывают фирмы-посредники, говорили ещё и при Порошенко. Говорили об этом при Зеленском, всё время, но всё равно его продолжают покупать.

Сейчас «Нафтогаз» хочет провернуть ещё одну схему, просит денег у правительства на закупки газа для прохождения отопительного сезона. Всего «Нафтогаз» просит порядка 123 миллиардов грн, в том числе 44 млрд грн на то, чтобы купить 3 млрд кубометров газа. Таким образом, газ намерены покупать по цене 560 долларов за кубометр.

Но на бирже в ЕС сейчас нет таких цен. Вопрос, где они купят этот газ? Насколько мне известно, они будут его покупать у трейдеров, которые закачивали этот газ в подземные хранилища. То есть, они купят газ, который был закачан по значительно более низкой цене, и все убытки лягут на плечи потребителей.

Зато у компаний, которые хранили газ в наших газохранилищах, будет золотая маржа – они покупали этот газ весной по 130 долларов, а продают по 560 долларов.

И почему, спрашивается, правительство должно выделять деньги на то, чтобы «Нафтогаз» покупал газ по такой цене и по такой схеме, и именно сейчас? Ведь «Нафтогаз» мог закупить этот газ ещё и в мае, и в июне. Тогда цена только начинала расти, и они могли купить этот газ уже тогда. Но не покупали его, они дождались пика цены, и сейчас хотят купить этот газ. Почему это происходит – понятно. Всё это мы уже проходили много раз.

Казалось бы, купить газ напрямую у «Газпрома» – это самый простой вариант. Да, «Газпром» точно захочет контракт минимум на год, чтобы знать, сколько мы его купим. Но ясно, что цена в этом случае будет значительно ниже, особенно если контракт заключать не на год а на 3-5 лет.

Поэтому, когда тот же Шмыгаль, он говорит, что мы не будем покупать у «Газпрома», он расписывается в том, что правительство намерено переплачивать за реверсный газ, который хранится сейчас в наших подземных хранилищах. То есть мы переплачиваем», – сказал Юрий Корольчук.