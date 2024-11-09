Украинцы делают ставку на истощение русских ценой потери территорий

Для Украины позитивным сценарием будет истощение российской армии пусть даже при этом будут теряться определенные территории.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил эксперт киевского Центра оборонных стратегий полковник запаса Виктор Кевлюк.

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Он надеется, что ВС РФ начнут операцию по овладению Покровска (Красноармейска) и завязнут на три – четыре месяца в этих боях.

«Из положительного здесь просматривается то, что противнику никак не получается выполнить свои военно-политические задачи из-за того, что они не могут выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Физически у них это никак не просматривается. Для нас такой ход событий положительный, хотя мы теряем территории. Скажем, теряем Курахово и прилегающие территории возле Кураховского водохранилища. На Харьковском направлении будет волокита, россияне что-то будут пытаться сделать у реки Оскол. Но из-за того, что у них не получается создать северный фланг в районе Лимана для наступления на Славянск и Краматорск, выйти на границы Донецкой области на севере, где Харьковщина, у них тоже не получается. В этом наш позитив. Мы теряем небольшие территории, но сдерживаем противника, нанося ему потери и отступая в западном направлении, но не теряя окончательно Луганскую и Донецкую области», – сказал Кевлюк в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время».

Впрочем, он признает, что существуют и не очень радостные перспективы для Украины..

«Негативный сценарий: противник где-то получает одну общевойсковую армию, это около дивизии и одна-две бригады. Это надо где-то тысяч 50 человек. И вводя ее в операцию, враг прорывает окончательно оборону ОСУВ «Таврия», выходит на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей, окончательно захватив Донбасс, Луганщину. И, я думаю, следующим шагом он должен создать условия для, во-первых, обхода Харькова по линии Волчанск — Бурлук — Купянск, обходя Харьков с юга и севера, создавая угрозу его окружения. Второе, враг должен по логике событий дальше продвигаться в Запорожье. Для этого у него все есть, после того, как он завершит (в негативном сценарии) захват Донецкой области», – описывает ситуацию эксперт.

По его словам, предпосылки к негативному сценарию есть.

«Ведь у нас, во-первых, есть проблема с личным составом и она будет обостряться. Во-вторых, существует управленческий хаос, с этим никто не собирается справляться, поэтому я не вижу, чтобы ситуация изменилась к лучшему. И в-третьих, проблема с боеприпасами не решена до сих пор. И по мере того, как США завершат уже законтрактованные поставки, произойдет пауза, независимо от того, что там Трамп решит дальше делать», – резюмировал Кевлюк.