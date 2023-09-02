Украинцы деморализованы слухами о новой массовой мобилизации

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Население Украины деморализовано войной и коррупцией во власти, потому, в отличие от первых дней вооруженного конфликта, возле военкоматов уже давно не наблюдается очередей добровольцев.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не могу не отметить, что коррупционные скандалы являются сильнейшим фактором деморализации украинцев, на фоне которых меркнет российское ИПСО. Увы, это так, поскольку помним, год назад, весной 2022-го года люди стояли в очереди в военкоматы. А теперь выясняется, что кому война, а кому мать родная. Какие будут настроения у украинцев, тем более, на фоне слухов о том, что будут и студентов призывать, и вообще якобы до трех миллионов? Хотя военные выступают с более сдержанных позиций, что, да, люди нужны, но нужны конкретных специальностей. Возникает простой вопрос – а три миллиона чем вооружать, на какие деньги содержать всю эту армию, и это же вопрос логистики и ресурсов – есть ли они у нас?» – обрисовал Золотарев настроения в Киеве.