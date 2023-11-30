«Украинцы должны ещё потерпеть»: Глашатай войны призывает не идти на переговоры с Россией

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Украинцы должны еще потерпеть и не спешить идти на переговоры с Россией, потому что западному ВПК нужны 3-6 месяцев на запуск своих мощностей для нужд ВСУ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил политолог Александр Мусиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Мусиенко, провал наступления ВСУ и переход в атаку российской армии – это не катастрофа, и осталось лишь подождать, пока западный военно-промышленный комплекс наберет обороты.

«С точки того, что произошло на фронте – если просто объективно проанализировать, то, посмотрите, катастрофы не произошло, не произошло того, что Россия смогла настолько укрепить свои позиции, что сейчас нужно кричать: «Караул» и бежать сдаваться, потому что других вариантов нет. То, что обсуждается в политических экспертных кругах, не совсем коррелируется с тем, что произошло на фронте. Единственное объективное, что я слышу сейчас, – это от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Он достаточно спокойно, уравновешенно взвешивает ситуацию, говорит об обороне, о том, что Украине нужно подготовиться. Потому что, я думаю, он намного лучше понимает, чем специалисты, которые предлагают сдаваться, что западному оборонному комплексу нужно 3-6 месяцев для того, чтобы запуститься на большие мощности, чем есть сейчас», – заявил Мусиенко.

Отметим, что сам Мусиенко, ранее принимавший активное участие в разжигании милитаристской истерии на Украине, призывает других «немного потерпеть», находясь в сытом Киеве, а не на передовой.