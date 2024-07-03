Пранкеры «развели» бабку Клинтон: Украинцы должны умирать за второй срок Байдена

Елена Острякова.  
03.07.2024 10:35
  (Мск) , Москва
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Война, Выборы, Дзен, США, Сюжет дня, Украина


Победа Джо Байдена на предстоящих выборах президента напрямую зависит от того, перейдет ли Украина в наступление.

Об этом бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ей от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Победа Джо Байдена на предстоящих выборах президента напрямую зависит от того, перейдет ли Украина...

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«Это означает, что вам нужно оказать поддержку, чтобы попытаться не только удержать линию, но и перейти в наступление. Тогда очевидно многие в нашей стране сделают все возможное, чтобы переизбрать президента Байдена», – сказала Клинтон.

Она не отказалась от компромата на Дональда Трампа, которые ей услужливо предложил «Порошенко». Взамен Клинтон пообещала постараться протащить Украину в НАТО и передать Киеву замороженные на Западе российские активы.

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