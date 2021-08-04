Украинцы дорого заплатят за «подарок» МВФ

04.08.2021

Новости Украины

Наиболее ценные объекты государственной собственности Украины (вернее, остатки от них) будут переданы во владение частных лиц, которые не связывают свою дальнейшую судьбу с «незалежной» страной или вовсе являются иностранными гражданами.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Зеленский продолжает политику разбазаривания государства и поручил украинскому премьеру Шмыгалю подготовить обновлённый перечень госпредприятий для приватизации в 2022-2023 годах. Как показала Зе-практика, высокопоставленным чиновникам Украины можно распродавать стратегические объекты «незалежной» и увеличивать собственное благополучие. Безусловно, в этом случае кое-что перепадает и в «дырявый» бюджет. К примеру, по итогам 2020 года «доходы» от приватизации составили 2,25 млрд грн. Смогли ли эту прибыль прочувствовать на себе простые украинцы?

Стоит отметить, что передача государственных объектов частникам является требованием основного кредитора «мощной державы» – МВФ. Символично, что параллельно с новостью о приватизации Международный валютный фонд решил «подарить» Украине 2,7 миллиардов долларов. Как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке – это украинское население уже должно было хорошо уяснить.

Подарков «судьбы» от МВФ ждать не стоит – за эти 2,7 миллиарда украинское население расплатится сполна. В этой связи премьер-министр Украины Денис Шмыгаль будет курировать подготовку перечня государственных предприятий для приватизации в 2022-2023 годах. Большая приватизация стартует на Украине уже в этом месяце.

Вскоре в «незалежной» приватизируют «Объединённую горно-химическую компанию» – одного из крупнейших мировых производителей титана. Также одним из первых приватизируют остатки некогда известного киевского завода «Большевик». Украину распродают по-крупному. Зеленский не мелочится, он беспокоится о своих зарубежных банковских счетах.

Всё идёт к тому, что на Украине вскоре не останется ничего украинского: земля – продана, государственные объекты – проданы. Что же оставит Зеленский украинскому населению? Людям достанется только чек о продаже Украины по частям и полностью уничтоженный индустриальный потенциал.

Зеленский продолжает избавляться от «избыточного» украинского имущества и делает это также «профессионально», как и играет на рояле. Но крышка этого рояля захлопнется очень скоро. Зе-президент взращивает «новых украинцев» и действует в интересах олигархов, превращая Украину в чужое государство для украинского населения.