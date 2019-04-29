Украинцы дружно проголосовали исключительно за виртуальные изменения

29.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Избранный украинский президент Владимир Зеленский не заметил трагедии на шахте в ЛНР, граждан которой он называет украинцами.

Тем не менее, у Зеленского был бы шанс хоть как-то реабилитироваться перед народом Донбасса, если бы он запретил марши на костях погибших в Одессе.

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Однако такой сценарий невозможен, ведь украинская власть живёт в виртуальном мире, и ей безразлично всё вокруг.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский писатель и публицист Михаил Шахназаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У вашего новоиспечённого президента есть прекрасный шанс реабилитироваться за то, что он так повёл себя во время трагедии на Донбассе и запретить второго мая «марш украинского порядка», который собираются провести в Одессе, где очередной раз будут топтаться на костях тех, кого сожгли благодаря хозяину Зеленского «Бене» Коломойскому.

Это так? Так. Я уверен, что ваш президент на этот шаг не пойдёт по одной простой причине: все ваши государственные люди, за редким исключением, живут в виртуальной политической реальности. Они живут в Фейсбуке, они живут в Твиттере, они ездят на сходняки», – поставил диагноз публицист.