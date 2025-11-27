Украинцы думали, что идут в Европу, а их использовали как промокашку, – иноагент Латынина

Анатолий Лапин.  
27.11.2025 13:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 67
 
Дзен, Политика, Украина


Майданы, проходившие под лозунгом евроинтеграции Украины, обернулись обманом – разрухой, упадком и потерей территорий.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявила российская либеральная журналистка Юлия Латынина (также признана иноагентом), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ребята, давайте трезво посмотрим на то, что произошло. Активисты, которые ни за что не отвечали, а которые обещали Украину привести в Европу, сделать частью Запада, превратили Украину в анти-Россию.

В результате чего Украина из страны в 52 миллиона человек, постсоветской, с процветающей промышленностью, процветающей экономикой, потрясающими научными институтами, превратилась в страну, в которой, дай Бог, 26 миллионов человек, абсолютно нищую, разодранную с разрушенной экономикой, разрушенной промышленностью.

Которая начала разрушаться еще не под российскими бомбами, а тогда, когда в авиационные компании приходили люди, говорили: «Давайте теперь всю документацию на украинский язык переводить»…

Люди побежали, думали, что они придут в Европу, а оказалось, что их простоиспользовали как промокашку», – заявила Латынина.

