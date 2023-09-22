«Украинцы ещё не устали» – в Киеве рассчитывают воевать полтора года

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Несмотря на самоубийственность такого решения, Украина будет продолжать войну против России.

Об этом на канале киевского журналиста Александра Шелеста заявил обслуживающий интересы офиса президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война может идти много лет – так, как она шла на Донбассе в режиме малой интенсивности. Некоторые называют её войной на истощение. Да, нам это менее выгодно, чем России, потому что мы зависим от западной поддержки. Да, нам не выгодно продолжать войну. Но выход – какой? Нам придётся продолжать военные действия до тех пор, пока не появятся определённые условия, позиция общественного мнения, готовность к каким-то вариантам компромисса или хотя бы прекращению огня», – сказал Фесенко.

По его мнению, украинцы «надеются» на окончание войны не раньше, чем ещё через полтора года.

«Появится такая возможность, будет это приемлемо для большей части украинцев, которые скажут: «Устали от войны, берём паузу, а жизнь покажет» – тогда да, могут договориться о прекращении военных действий. Но пока я не вижу близкой перспективы такого сценария, такое возможно не раньше, чем через полтора года», – добавил политолог.