Украинцы фактически пополам разделились в своем отношении к Донбассу

07.03.2019, Киев, Игорь Петров

Более 40 процентов граждан Украины поддерживают мирное решение конфликта в Донбассе на основе компромисса и прямых переговоров.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Центром социальных исследований «София», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Во время интервью респондентов спросили: «Каким образом следует добиваться установления мира на Донбассе?». (Респонденты должны были указать один вариант ответа).

40,9% опрошенных считают, что необходимо прийти к мирному решению на основе компромисса путем прямых переговоров с руководством России, а также с представителями ДНР и ЛНР. 36,1% считают, что нужно добиваться победы дипломатическим и военно-оборонительным путем, сочетая военное сдерживание ЛНР-ДНР и международные санкции против России.

Значительно меньше тех, кто считает, что «нужно добиваться победы военным путем – проводя активные наступательные действия». Этот вариант указали 9,7% опрошенных. Немного (8,2%) и тех, кто предлагает «заморозить конфликт, отгородиться от ЛНР-ДНР, не признавая их официально». Не определились с ответом – 5,1%.

«Таким образом, в общественном сознании наблюдается группирование мнений вокруг двух путей урегулирования. Это путь мирных переговоров с руководством России, а также с представителями ДНР и ЛНР и путь военно-дипломатический (назовем его так), который имеет место настоящее время.

Но, учитывая то, что нынешняя политика оказалась малорезультативна, не достигла своей цели, вопрос конфликта на Донбассе остается нерешенным, в обществе начинают доминировать те, кто считает, что добиться мира можно скорее путем переговоров и компромисса», – прокомментировал результаты опроса руководитель социологических программ ЦСИ «София» Александр Левцун.

Опрос проведен с 26 февраля по 4 марта 2019 во всех областях Украины (подконтрольные территории). Всего было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Метод опроса – индивидуальное интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.