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Уже более двух десятков украинских мужчин утонули в реке Тиса при попытке перебраться на другую сторону границы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в репортаже антироссийского пропагандистского интернет-издания «Украинская правда» на украинской границе в Закарпатье.

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«В марте этого года из Тисы выловили тело 33-летнего харьковчанина. Это был уже 22-й утопленник, которого нашли в пограничной части реки после начала великой войны. Люди гибнут из-за холода, в который дубеют мышцы. Из-за того, что переплывают ночью и не видят препятствий. Из-за дырок в некачественных гидрокостюмах, которые набирают воду и тянут ко дну. Из-за переправщиков, обещающих клиентам легкую прогулку и не готовящихся к настоящим испытаниям. Тех, кто хотел бы бежать из страны, в Мукачевском отряде ловят почти каждый день. Некоторые из этих людей лезут в реку, хотя даже плавать не могут», – говорится в материале.

При этом некоторые пытаются перебраться на противоположный берег не замочив ног.

«Год назад один кандидат наук по физике придумал простой план. Приобрел комбинезон парапланериста и сам параплан и несколько недель тренировался летать в одном из туристических районов Закарпатской области. Набравшись опыта, нашел покупателя своего автомобиля у границы. Вырядился в костюм, упаковал параплан и двинулся в путь. Он хотел продать автомобиль, подняться на гору и перелететь на параплане границу», – пишет издание.

Но в итоге его машину остановили на блок-посту, увидели костюм парапланериста и полет был сорван. Сейчас физик проходит службу в ВСУ.

«Украинские мужчины пытаются пересечь границу на резиновых лодках, матрасах или надувных баллонах. Они надевают спасательные жилеты, гидрокостюмы или обматываются пищевой пленкой, чтобы не замерзнуть. Они знают – достаточно попасть на румынский берег и попросить о статусе беженца, и тебя уже не будут спрашивать о въездном штампе в паспорте или фамилиях тех, кто помог тебе нарушить закон», – резюмирует «УП».