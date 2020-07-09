09.07.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Колониальная демократия, Украина
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Украинцы, гордившиеся избранием Зеленского, оказались в дураках


Украинцы, год назад гордившиеся возможностью менять власть и возлагавшие огромные надежды на «незапятнанного» Владимира Зеленского, оказались в дураках – для населения просто сменили вывеску, сохранив подконтрольную посольству США коррумпированную систему.

В итоге Владимир Зеленский полностью копирует программу своего предшественника Петра Порошенко, с которой тот всего год назад провалился на выборах.

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Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил киевский правозащитник Владимир Чемерис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Президент Зеленский продолжает предвыборную кампанию Порошенко не только в языковом вопросе, а практически во всех вопросах. 73 процента украинцев проголосовали за нового президента, за того, который должен был проводить другую политику. В результате мы увидели ту же самую политику Порошенко. Языковой вопрос, а также ряд других, которые нарушают гражданские права украинцев – и декоммунизация, и люстрация, и снос памятников, и запрет сайтов, который даже усилил Зеленский, и введение цензуры новым законом – всё это не просто нарушение гражданских прав, это работа на раскол Украины», – сказал Чемерис.

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