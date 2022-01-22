Украинцы готовы эмигрировать даже в Молдову
Украинцев больше всего (22%) среди иммигрантов, прибывших в Молдову.
Об этом свидетельствуют данные исследования миграционного профиля, проведенного молдавским управлением миграции и убежища, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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На втором месте по количеству иммигрантов Турция – 15%, третье место занимает Россия -14,8%. «Братская» Румыния на четвертой позиции с 13%.
В 2018-2020 годах ежегодное количество иностранцев, иммигрировавших в Молдову, имело тенденцию к увеличению (за исключением 2020 года из-за COVID-19) и в среднем превышало 4 тыс человек.
В Молдову иммигрируют в основном мужчины. Доля иммигрантов со средним специальным/высшим образованием/учеными степенями увеличилась с 59,5% в 2018 году до 70,8% в 2020 году.
В прошлом году Украина заняла последнее место в Европе по ВВП на душу населения. Молдова впервые за постсоветские годы обогнала ее по этому показателю.
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