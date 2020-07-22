Украинцы готовы повторить «подвиг» луцкого терроризма

22.07.2020, Киев, Игорь Петров

Власть никак не реагирует на нужды народа, социальное напряжение растет и вчерашний захват заложников в Луцке показал, что это может приводить к неконституционным мерам борьбы.

Об этом комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил основатель партии «Союз левых сил» Василий Волга.

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«Последнее время подобные инциденты с участием силовиков похожи на какое-то представление. Каждый раз как-то так получается, что появление Авакова на месте преступления тут же решало все проблемы. Я ничего не хочу сказать, но просто закрадываются некоторые подозрения. Но, конечно, слава богу, что все опять оказалось цирком.

Но пока выводы из случившегося делать рано – мы не узнаем истинных мотив этого человека, или, как нам сообщает МВД, нескольких человек. Пока, если верить тому же Авакову, понятно, что он – не сумасшедший, он не проходил нигде никакого лечения.

В целом, мне кажется, что такие инциденты показывают, что общество уже задумывается о «нетрадиционных» методах борьбы с беспределом, который сегодня устроили нынешние власти Украины. Такие вспышки насилия с разных сторон к чему-то ведут нас. К чему? Понятно, что к чему-то нехорошему.

К сожалению, украинская власть никак не реагирует на нужды народа, на требования прекратить войну, прекратить грабить страну. Думаю, в связи с этим у людей и дальше будут возникать всякие дурные мысли в головах. Поэтому даже если происшедшее и является шоу, которое было призвано что-то там продемонстрировать, оно показывает, что народ может применять такие неконституционные методы протеста и борьбы», – резюмировал Волга.