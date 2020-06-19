Украинцы готовы принимать трупы из Донбасса, лишь бы не признавать поражение перед ЛДНР

19.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Выполнение Киевом своей части минского комплекса мер фактически будет означать победу республик Донбасса в противостоянии с Украиной. С этим не могут примириться украинцы, поэтому киевские власти боятся подписывать Минские соглашения.

Об этом в эфире своего видеоблога завил экс-депутат Верховной рады, основатель партии «Союз левых сил» Василий Волга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как вы считаете, Украина саботирует выполнение Минских соглашений из-за боязни потерять финансовую помощь Запада или есть другие причины?..

Здесь в комплексе. Это – не во-первых, а во-вторых, потому что основная масса населения Украины желает прекращения войны на Донбассе на своих условиях. Если сейчас вдруг кто-то из политиков решит остановить конфликт на условиях Минских соглашений, то есть, на условиях победы ЛДНР, то остальная Украина этого не примет.

Основная масса на территории Украины (без Крыма, без ЛДНР) не примет победы ЛДНР. Потому что Минские соглашения – то, что принял весь мир и считает их пункты необходимыми к выполнению, соответственно, это и есть победа ЛДНР», – объяснил Волга.

«Любой политик, будь то президент, кто угодно, как Лебедь когда-то взял на себя инициативу и погасил Первую чеченскую войну. Здесь никто на себя этой ответственности не возьмёт.

Но и, конечно же, существующее положение дел – это и помощь Запада. Потому что это выгодно, это мощный форпост перед Россией», – добавил экс-депутат.

Напомним, накануне в Киеве сообщили, что с начала года в Донбассе (по официальным данным) погибли 32 украинских военнослужащих.