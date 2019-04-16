Украинцы готовят Порошенко сокрушительный разгром во втором туре

16.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), во втором туре за Владимира Зеленского собираются голосовать 48,4% от всех избирателей страны, за действующего президента Петра Порошенко – всего лишь 17%. Еще 1,6% – намерены испортить бюллетени.

Об этом сообщает КМИС на своем официальном сайте.

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17,9% еще не определились со своим выбором, 8,8% отказались отвечать. Еще 6,3% заявили, что не пойдут на выборы.

Среди тех, кто уже определился со своим выбором, 72,2% избирателей намерены отдать голос за Зеленского, за Петра Порошенко – всего 25,4%. 2,4% респондентов собираются испортить бюллетени.

Таким образом, разрыв между кандидатами составляет уже гигантские и уникальные для украинских выборов 46,8%.

Опрос проводился 9-14 апреля.

Напомним, по итогам опроса группы Рейтинг, опубликованных 11 апреля, Зеленский опережал Порошенко более чем вдвое. На вопрос, за кого из двух кандидатов вы будете голосовать во втором туре, все респонденты ответили так: 71% – за Зеленского, 21% – за Порошенко.