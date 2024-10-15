Украинцы грозят вырезать «северокорейских рэмбо»

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КНДР фактически включилась в войну на стороне России.

С таким заявлением, передает корреспондент «ПолитНавигатора», глава киевского режима Владимир Зеленский, президентские полномочия которого истекли в конце мая.

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«Провел Ставку. Несколько вопросов. Среди главного был доклад разведок – Службы внешней разведки и ГУР о намерениях русских на осень – зиму. Все довольно подробно. Фактически включение в войну Северной Кореи. Также – отношения России с некоторыми другими странами, которые, к сожалению, инвестируют в затягивание войны», – сказал Зеленский.

Ранее минобороны Южной Кореи утверждало, что КНДР, вероятно, направит свои регулярные войска для поддержки РФ. Буквально через несколько дней, 13 октября, Зеленский заявил, что Пхеньян поставляет Москве не только боеприпасы, но и личный состав, потребовав от Запада в связи с этим усилить поддержку Украины.

Как утверждает газета «Вашингтон пост», КНДР отправила для войны с Украиной несколько тысяч своих солдат

Впрочем, обозреватель украинской военно-пропагандисткой группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко не верит, что корейцы будут воевать. Он предположил, что из КНДР приедут специалисты, которые будут заниматься разминированием и строительством фортификаций.

«Разве хоть одна из OSINT-групп, или мониторинговых групп, которая наблюдает за поставками из Северной Кореи в Россию боеприпасов за последнее время фиксировали передвижения 10-15-20 тысяч личного состава с танками, артиллерией? Нет», – заметил Коваленко.

По его словам, ВСУ не боятся воевать с корейцами, не исключив, что их могут разместить в Курской области.

«Чтобы наш 225-й штурмовой батальон вырезал не срочников и бойцов «Ахмат», а начали вырезать северокорейских «рембо»? Ну ок, будет так, но это будет минус для Северной Кореи… Для прикрытия границы может быть, если это тыловая зона», – отметил украинский пропагандист.

Пока сложно сказать, насколько вся эта информация соответствует действительности. Но буквально вчера президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.

Речь идет о подписанном между двумя странами 19 июня договоре, который предусматривает военную и иную помощь одной из стран в случае нападения на другую.

«В случае если одна из Сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая Сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики», – говорится в документе.

Военный обозреватель Борис Рожин подчеркивает, что пока нет подтверждений об участии корейцев в боевых действиях.

«На текущий момент нет никаких признаков их участия, как и каких-либо объективных тому подтверждений. В отличие от мелькающих на фронте северокорейских снарядов. Ранее КНДР уже уточняла, что не против участия своих рабочих в восстановлении Донбасса, но никаких подтверждений желанию воевать на Украине напрямую власти КНДР не предоставляли. Стоит отметить, что на видео с фронта попадались индийцы, китайцы, японцы, непальцы и т.д., но видео с северными корейцами не было», – написал Рожин в своем тг-канале.

Прокомментировал он и внесение Путиным проекта о ратификации договора с КНДР.

«А были времена, когда у нас многие любили над КНДР посмеиваться, мол, сидят там со своим коммунизмом, чучхэ строят. Когда пришло время новой ясности, выяснилось, что КНДР для России оказалось одной из наиболее дружественных стран, которая не прогнулась под американским давлением и оказывала РФ поддержку в проведении СВО. Естественно, укрепление связей РФ и КНДР можно только приветствовать», – резюмировал Рожин.